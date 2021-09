© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef de gouvernement désigné devrait entamer, durant les prochains jours, le second round des tractations en vue de la formation du prochain gouvernement. Seuls les noms du PAM et de l’Istiqlal sont aujourd’hui évoqués pour faire partie de la future majorité.

C’est la dernière ligne droite dans les tractations en vue de la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Le président du RNI, Aziz Akhannouch, s’apprête à entamer, dès cette semaine, le deuxième round des tractations, après une pause de cinq jours. Celles-ci interviennent dans un contexte où le PAM et l’Istiqlal, les deux autres partis sortis gagnants des dernières élections, ont exprimé leur accord pour participer au prochain gouvernement.

Dans son édition du mercredi 22 septembre, Al Akhbar rapporte, à ce propos, que les contours de la prochaine majorité se dessinent petit à petit, surtout après les décisions prises ces derniers jours par le parti du Tracteur et celui de la Balance. Des sources au sein du RNI révèlent d’ailleurs au journal que ce nouveau round des tractations se limitera aux partis ayant manifesté leur intérêt de participer au prochain gouvernement, contrairement au premier round où le président du RNI avait invité autour de la table quasiment tous les principaux partis. Les mêmes sources ajoutent que les discussions devraient désormais porter sur la configuration du prochain gouvernement, ainsi que la répartition possible des portefeuilles ministériels sur les partis qui seront retenus pour former la majorité.

Le journal rapporte, par ailleurs, que tout semble indiquer que la prochaine coalition sera formée du RNI, du PAM et de l’Istiqlal et qu'aucun autre parti ne devrait être invité à participer au futur Exécutif. D’ailleurs, ce deuxième round des discussions devrait être principalement marqué par des rencontres entre le Chef de gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, et les secrétaires généraux de l’Istiqlal et du PAM, Nizar Baraka et Abdellatif Ouahbi. Pour ce qui est de l’USFP, dont le Conseil national a exprimé sa volonté de participer à la coalition gouvernementale en cas d’offre concrète de la part d’Aziz Akhannouch, rien n’indique qu’il fera partie du futur gouvernement.

Dans le même registre, Al Akhbar souligne qu’il ne faudra pas plus de trois ou quatre réunions aux chefs de partis concernés par l’alliance afin d’arrêter la configuration du prochain gouvernement et le nombre de ministères qu’aura à gérer chacun d’entre eux. On devrait s’attendre à une annonce du prochain gouvernement d’ici la fin du mois en cours. Quant aux tractations de ce second round, elles devraient également trancher sur le nom de celui qui présidera la Chambre des Représentants durant la prochaine législature.