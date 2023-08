Fête du Trône: retour en images sur la réception organisée en Colombie

La réception organisée à l’occasion de la Fête du Trône s’est distinguée par la présence du vice-ministre des Relations extérieures, Francisco J. Coy, de l’ancienne vice-président de la République de Colombie, Marta Lucía Ramírez, outre les autorités civiles et militaires notamment le commandant de l’Armée nationale et le commandant de la police métropolitaine de Bogotá, ainsi que des parlementaires, des membres du corps diplomatique accrédité en Colombie, des représentants des médias, des hommes d’affaires et des Marocains résidant dans ce pays sud-américain.

Dans une allocution à cette occasion, Farida Loudaya a affirmé que cette célébration est une opportunité idoine pour passer en revue les grandes réalisations accomplies dans le Royaume, soulignant que sous l’impulsion du Roi, le Maroc a franchi d’importantes étapes sur la voie du développement et du progrès.

ملخص لأهم لحظات احتفال سفارة المملكة المغربية بكولومبيا بالذكرى ال24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين 🇨🇴🇲🇦 pic.twitter.com/43xq4aluN7 — Farida Loudaya (@FaridaLoudaya) August 2, 2023

«A la faveur des politiques publiques adoptées au cours de ces dernières années, avec une politique étrangère ferme, une stratégie de développement innovante et des projets de coopération scellés avec la majorité des pays africains, le Royaume, fort de sa stabilité institutionnelle et de ses choix stratégiques pertinents, est devenu un leader dans le continent», a-t-elle relevé.

Par ailleurs, Farida Loudaya a mis en avant l’engagement du Maroc à œuvrer pour la protection de l’environnement en se positionnant mondialement dans le domaine des énergies renouvelables. S’agissant des relations bilatérales, la diplomate marocaine, qui a rappelé que la Colombie inscrit la coopération avec l’Afrique parmi ses priorités de politique étrangère, a noté que le Maroc est un partenaire clé de l’Amérique latine et de plusieurs pays aux niveaux régional et continental.

في إطار الاحتفالات التي تخلد الذكرى ال 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المملكة المغربية ببوغوطا حفل استقبال بهيج عرف حضور عدد من ممثلي الحكومة والمسؤولين المدنيين والعسكريين الكولومبيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد… pic.twitter.com/rRNaL1RGfD — Farida Loudaya (@FaridaLoudaya) August 1, 2023

Depuis près d’un demi-siècle, le Maroc et la Colombie ont établi des relations diplomatiques, a rappelé la diplomate, soulignant que le Royaume a été parmi les premiers pays africains et arabes à ouvrir une ambassade à Bogotá, en vue d’établir le lien entre les deux continents. Elle a dans ce sens relevé que le Maroc, depuis 2021, a été le premier pays africain a exempter les colombiens de visa, ce qui a impacté l’augmentation du flux touristique.

La diplomate a fait état d’un nouveau cadre du partenariat bilatéral avec la signature de plusieurs accords dans divers domaines, outre l’échange de visites entre les responsables des deux pays. Elle a également cité une initiative entre le Congrès de la république de Colombie et les milieux universitaire et académique visant le renforcement des relations bilatérales, exprimant à cette occasion ses remerciements aux membres de la Chambre des représentants et du Sénat colombiens pour l’amitié qu’ils vouent au Maroc et leur position ferme en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.