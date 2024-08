Fête du Trône: le roi Mohammed VI reçoit un message de félicitations du Président américain

Dans ce message, le président Joseph R. Biden Jr. exprime, au nom du peuple américain, ses meilleurs vœux au roi Mohammed VI et au peuple marocain, soulignant que sous le leadership sage du Souverain, le Royaume a réalisé des progrès remarquables et l’amitié historique entre le Maroc et les États-Unis s’est davantage renforcée.

«Ensemble, nous relevons les défis les plus urgents de notre époque, y compris le développement de la technologie des énergies renouvelables, l’atténuation du changement climatique et la promotion de la paix et de la sécurité à travers la région», écrit le Président américain, faisant part de sa volonté de voir la coopération étroite entre le Maroc et les États-Unis se poursuivre dans les années à venir.