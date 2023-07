Fête du Trône: le président sud-africain adresse un message de félicitations au Roi

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le roi Mohammed VI.

Dans ce message, le président Matamela Cyril Ramaphosa exprime, au nom du gouvernement et du peuple de la République d’Afrique du Sud, et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations au Roi, au gouvernement et au peuple marocain.

Le président sud-africain saisit cette occasion pour exprimer ses vœux de bonne santé au Souverain, tout en réaffirmant son souhait de renforcer et de consolider davantage les liens d’amitié qui existent entre le Maroc et l’Afrique du Sud.