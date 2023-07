Fête du Trône: message de voeux d’Emmanuel Macron au roi Mohammed VI

Le président français Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI. DR

Dans ce message, Emmanuel Macron exprime ses voeux de bonheur, de santé et de réussite au roi Mohammed VI, réitérant «l’expression du sentiment de profonde amitié que le peuple français porte au peuple marocain».

«Les succès enregistrés par le Maroc depuis le début du règne de Votre Majesté et sous Son impulsion modernisatrice sont remarquables», a souligné le président français, assurant que «la France, avec fidélité et respect, a toujours fait de la coopération avec le Maroc une priorité».

Le président français s’est dit convaincu de la capacité exemplaire du partenariat d’exception qui lie la France et le Maroc à apporter des réponses adaptées aux grands enjeux du moment. Il a, aussi, fait part de son attachement à ce que la relation entre la France et le Maroc puisse croître et se renforcer encore davantage.