© Copyright : DR

Kiosque360. Certains propriétaires de restaurants de Aïn Diab, qui croyaient que les mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne les concernaient pas, viennent de faire l'expérience de l’approche de Hammouchi. Les détails.

«Le Directeur général nous rappelle constamment que les citoyens sont égaux devant la loi. Permettez-moi, à mon tour, de vous le rappeler». C’est ainsi qu’un agent de police a répondu avec élégance au propriétaire d’un restaurant de luxe qui a fait l’objet d’une fermeture, dans la corniche de Aïn diab, pour non-respect des règles de sécurité sanitaires prises par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. «La fermeture de ce restaurant, dont le propriétaire n’était d'ailleurs pas content, est intervenue après d’autres fermetures dans d’autres quartiers, pour les mêmes raisons», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 1er septembre.

D’après les sources du quotidien, certains restaurants-bars de la corniche de Aïn Diab étaient, «au moment de l’opération de contrôle, pleins à craquer, sans aucun respect de la distanciation physique ni des plus élémentaires mesures de prévention». En fait, fait remarquer le quotidien, «les propriétaires de ces espaces, qui donnaient l’impression que l’épidémie ne présentait aucun danger ni pour eux, ni pour leurs clients, ne semblent motivés que par le gain rapide d’argent». Ainsi, poursuit Al Ahdath, les autorités compétentes ont réagi avec rigueur pour mettre un terme à ces dérapages, aussi bien sur la corniche de Casablanca que dans les quartiers populaires. «N'ont été surpris par cette rigueur que ceux qui ne connaissaient pas Abdellatif Hammouchi, qui supervise en personne ces opérations de contrôle et ne vise que la protection des citoyens», souligne le quotidien. D'autant que le bilan quotidien des contaminations au Covid-19 interpelle à plus d’un titre, conclut le journal.