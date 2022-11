Lors de l'exercise Jebel Sahara unissant troupes marocaines et britanniques.

La 2e brigade d'infanterie parachutiste des Forces armées royales et le 2e bataillon du régiment des paras britanniques, basé à Colchester, prennent actuellement part à un exercice conjoint baptisé Jebel Sahara. Les détails.

L'exercice conjoint de trois semaines a lieu près de Marrakech. «L'occasion d'apprendre de l'expérience des troupes marocaines d'opérer dans les conditions chaudes, sèches et exigeantes du désert», indique le site de l’armée britannique, relayé par le forum Far-Maroc.

Les soldats britanniques ont, quant à eux, partagé leurs compétences en matière de patrouille, à pied et en véhicules, en adresse au tir, en démolitions et en soins aux blessés.

Les troupes des deux pays ont également perfectionné leurs tactiques de tir et de manœuvre lors de combats à balles réelles. L'exercice comprend un jeu de simulation d’une guerre de six jours avec des troupes britanniques et marocaines combattant côte à côte pour s'emparer d'une piste d'atterrissage à utiliser comme base pour lancer des frappes.

D’après la même source, le Maroc est un partenaire de longue date du Royaume-Uni en Afrique du Nord, avec le premier exercice bilatéral Jebel Sahara qui s'est tenu en 1989. «La formation conjointe aide à développer des compétences partagées et des relations entre les deux armées pour améliorer leur capacité à opérer ensemble», lit-on.