Fait inédit dans l’histoire du Maroc, le futur gouvernement sera formé par trois partis politiques. Auparavant, l’Exécutif comptait une pléiade de formations. Rétrospective.

Un gouvernement composé de seulement trois partis politiques, soit les trois formations arrivées premières lors du scrutin législatif du 8 septembre 2021? C’est inédit dans les annales des gouvernements marocains et surtout depuis le gouvernement d’Alternance.

Feu Youssoufi, en mars 1998, avait ratissé large en formant un gouvernement de six partis. Cette époque de grande transition nécessitait en effet une large adhésion des acteurs politiques du pays. Mais qui dit six partis, dit forcément une équipe pléthorique, le principe voulant que chaque composante ait sa part de portefeuilles.

Cette même logique a été respectée lors de la formation du gouvernement de Driss Jettou, en novembre 2002, un technocrate appelé au gouvernail au moment où il était quasiment impossible de concilier les positions des frères ennemis arrivés en tête des élections législatives: l’USFP et l’Istiqlal. L’équipe de driss Jettou comptait 38 ministres et secrétaires d’Etat. La même configuration de la majorité a été reconduite avec le gouvernement de Abbas El Fassi de 2007 avec un total de 34 ministres et secrétaires d’Etat.

On croyait que la donne allait changer avec le gouvernement Benkirane et les islamistes portés au pouvoir après le Printemps arabe. Mais aucun changement notable. On s'est retrouvé avec une coalition de cinq partis et 30 portefeuilles ministériels. Le nombre des ministres sera porté à 38 après le remaniement du 10 octobre 2013 quand l’Istiqlal a claqué la porte du gouvernement et que le RNI est arrivée en renfort.

Saâd-Eddine El Othmani n’a pas innové non plus. Après plusieurs mois de tractations, son équipe a enfin été formée le 17 avril 2017 et était composée de 6 partis. En portefeuilles, cela avait donné 38 ministères ramenés à 24 lors du remaniement du 9 octobre 2019, dans le sillage du départ du PPS et de ses ministres.

Aujourd'hui, le trio RNI-PI-PAM dispose d’une majorité confortable de 269 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants.

