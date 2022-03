© Copyright : DR

Certains conseils communaux ont hérité d’excédents budgétaires qui se chiffrent à plusieurs millions de dirhams. Ces excédents budgétaires devraient être reprogrammés et affectés à des rubriques bien déterminées par l’approbation des conseils, selon la loi organique régissant les collectivités locales.



Ce qui demande la tenue de sessions extraordinaires pour examiner et approuver les transferts relatifs à ces excédents budgétaires, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 5 et 6 mars. Sauf que des élus, de la majorité et de l’opposition, exploitent ces sessions extraordinaires en vue d’exercer des pressions sur les présidents et les bureaux en place afin d’orienter la reprogrammation des excédents budgétaires à des secteurs dont ils tireraient profit.



D’après les sources du quotidien, certains élus menacent de quitter la majorité et de rejoindre l’opposition. D’autres exhibent la carte du blocage. C’est le cas notamment, indiquent les mêmes sources, du conseil communal de Lahraouine dans la région de Casablanca-Settat où le président s’est retrouvé seul, lâché par ses vice-présidents (le 1er et le 2e). En effet, à l’approche de la session extraordinaire consacrée à la reprogrammation de l’excédent budgétaire, ces deux vice-présidents mènent campagne contre leur président afin de faire tomber tous les points inscrits à l’ordre du jour de la session.



Dans le même sillage, rappelle le quotidien, les collectivités locales ont clôturé l’exercice de l’année 2021 avec un net excédent comparé à une année auparavant. Ainsi, l’excédent global réalisé au titre de l’année 2021 s’élève à 3,4 milliards de dirhams contre seulement 257 millions de dirhams en 2020, indique le bulletin des finances locales publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR). De même, un surplus qui tient compte d’un solde positif de 1,4 milliard de dirhams a été dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes.



En analysant l’exécution des budgets des collectivités locales, poursuit le quotidien, la TGR a relevé des recettes ordinaires en hausse de 12,9%, attribuées notamment à l’augmentation de 25,7% des impôts directs suite à la hausse de 26,7% de la taxe des services communaux.

A cela s’ajoute la progression de 36,2% de la taxe professionnelle ainsi que celle de 34,6% de la taxe sur les terrains urbains non bâtis, la progression de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+12,3%) et de la taxe d’habitation (+47,4%).