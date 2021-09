© Copyright : DR

Kiosque360. L’élection des 120 membres de la chambre des conseillers aura lieu le mardi 5 octobre prochain selon le mode de suffrage universel indirect. L’électorat est composé d’élus au sein des collectivités territoriales, syndicats, chambres professionnelles et autres.

Après le déroulement des élections législatives, régionales et communales ainsi que celles des conseils préfectoraux et provinciaux le processus électoral sera clôturé par l’élection, le mardi 5 octobre prochain, des 120 membres de la chambre des conseillers. Un communiqué du ministère de l’Intérieur a indiqué que la période consacrée au dépôt des candidatures s’étalera du vendredi 24 septembre au lundi 27 septembre à midi précise. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 23 septembre, que les membres de la chambre des conseillers qui seront élus vont être répartis entre plusieurs collèges électoraux.

La haute chambre sera, ainsi, composée de 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du royaume. Auxquels il faut ajouter 20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l'ensemble des élus des chambres professionnelles existant dans la région concernée (chambres d'agriculture, chambres de commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat et chambres des pêches maritimes).

Le quotidien Al Akhbar rapporte que 8 autres membres seront élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives (CGEM) et 20 membres seront élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés. Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que les documents de candidatures sont mis à la disposition des personnes concernées au siège du secrétariat du comité national de recensement pour le collège électoral des salariés et au siège de la préfecture ou de la province pour les autres collèges électoraux. La campagne électorale sera lancée dès la première heure du mardi 28 septembre et sera clôturée le lundi 4 octobre à minuit, précise le communiqué du ministère de l’Intérieur.