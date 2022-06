© Copyright : le360

La 11ème étape des Assises régionales du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) s'est tenue vendredi à Laâyoune, sous le thème «Ensemble pour un nouveau modèle de l'Université marocaine».

Présidées par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, ces Assises régionales s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de co-construction du PACTE ESRI 2030 qui vise à doter le Royaume d’une université rénovée, durable et adaptée aux besoins des étudiants et des territoires.

S’exprimant à cette occasion, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a évoqué le rôle important que joue l'université dans l'encadrement des étudiants, soulignant la nécessité d’une formation supérieure en phase avec les transformations rapides du monde d'aujourd'hui.

Il a également mis l'accent sur le rôle de l'université dans la construction de l'être humain dans le cadre d'un projet sociétal qui requiert un engagement des acteurs politiques, économiques et sociaux ainsi que des chercheurs en faveur d’une coopération constructive pour réussir les chantiers de développement humain durable, conformément aux recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD).

Pour sa part, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, a réitéré la ferme détermination de la Région à poursuivre son soutien inconditionnel aux projets et programmes de l'Université Ibn Zohr et de ses établissements situés à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il a également insisté sur la nécessité de parvenir à une justice territoriale dans le domaine de l'enseignement supérieur entre toutes les régions du Royaume, en répondant à la demande urgente de la population par la création d'une nouvelle université dans la région.

De son côté, le président de l’Université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, a indiqué que ces Assises régionales offrent l’occasion d’intensifier les efforts et les initiatives de toutes les parties prenantes au système d’enseignement supérieur afin d’accélérer l’atteinte des objectifs de la réforme escomptée, jugeant nécessaire de renforcer les mécanismes de partenariat et de coopération entre l'université, les conseils régionaux et territoriaux ainsi que tous les acteurs socio-économiques pour mettre l'expertise, les expériences et les compétences de l'université au service de la région.

Il s’agit, a-t-il expliqué, d’orienter les recherches scientifiques vers les problèmes qui entravent le développement régional durable, de conclure des conventions et des partenariats, en plus de mettre en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation entre toutes les parties prenantes.

Bendou a assuré que l’Université Ibn Zohr ne ménage aucun effort pour développer une offre universitaire diversifiée et innovante qui accompagne le développement régional et répond aux besoins socio-économiques locaux.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement a été marquée par la présence des gouverneurs de Tarfaya, Es-Semara et Boujdour, de présidents d’universités marocaines, des consuls accrédités à Laâyoune, des élus, des acteurs socio-économiques, des représentants de la société civile et d'une pléiade d’enseignants chercheurs.

Quatre tables rondes sont au programme de ces Assises régionales pour favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés, autour des thématiques de l’inclusion territoriale et le développement intégré, l’inclusion économique et la compétitivité, l’inclusion sociale et durable et l’excellence académique et scientifique.

A cette occasion, de nombreuses conventions ont été signées entre l'Université Ibn Zohr et ses partenaires dans la région, portant notamment sur des domaines multiples et divers à caractère économique, touristique, social et académique.

Les recommandations issues de cette rencontre régionale seront consolidées dans un rapport de synthèse général qui fera l’objet de discussion des Assises nationales dédiées au lancement du PACTE ESRI 2030.