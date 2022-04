© Copyright : MAP

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, vient de limoger plusieurs hauts responsables de son département, dans le cadre des réformes qu’il compte entreprendre et de la dynamisation du rendement de son ministère.

Deux hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur ont été révoqués par le ministre, mercredi 30 mars 2022. Il s’agit des licenciements de la directrice des ressources humaines, Hakima El Khamar et du directeur de la recherche scientifique et de l’innovation, Ahmed Hamouch. Les motifs des limogeages divergent.

Du côté de l’administration, on évoque des «dysfonctionnements» qui handicapent la marche du ministère et la mise en œuvre des réformes. Du côté des syndicats, on qualifie ces départs «d’abusifs» car «ils ont été imposés sous la forme de démission déguisée».

Une source de ce ministère rappelle que les deux départs (de Hakima El Khamar et d’Ahmed Hamouch) se sont ajoutés à deux autres précédentes révocations, entreprises en février 2022, par le Miraoui. Elles ont concerné le directeur de la coopération internationale, Anas Bennani, révoqué le 16 février dernier et l’inspecteur général du ministère, Mohamed Said El Alj Bentiresss, «remercié» le 7 février.