A l'approche des élections de 2021, le PJD est de plus en plus isolé. Dans sa récente cavale contre le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, il vient d'être désavoué par son allié de référence dans la majorité gouvernementale, le RNI. En effet, tout en saluant l'esprit positif dont chacune des parties a fait preuve lors des consultations entre les partis politiques et le ministère de l'Intérieur, le parti de la Colombe tient, surtout, à mettre en avant la "neutralité positive" du ministère de l'Intérieur, écrit le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 14 septembre.

Dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion, vendredi, de son bureau politique, le parti a salué "l’approche participative et constructive" adoptée par le ministère de l'Intérieur durant ces consultations. Le RNI a tenu à souligner que ce dernier a géré avec "prudence et une neutralité totale cette étape, en se tenant à la même distance des différentes composantes de la scène politique". Ce constat a été fait par le bureau politique après avoir été informé par le président, Aziz Akhannouch, de la teneur de la dernière réunion tenue entre le ministre de l'Intérieur et les chefs des partis politiques dans le cadre de ces consultations relatives à la préparation des prochaines élections.

Par ailleurs, souligne Assabah, le bureau politique du RNI a également mis en avant la décision prise par les autorités dans le sens d’organiser des élections locales, nationales et professionnelles à la date prévue, l'année prochaine. Le président du RNI, poursuit le quotidien, a fait un exposé devant les membres du bureau politique réunis en visioconférence, sur la situation politique du pays et la nature de la conjoncture qu’il traverse. Il a, par la même occasion, hautement salué les deux derniers discours royaux, le discours du Trône et le discours du 20 août. Discours dans lesquels le souverain a appelé à une mobilisation générale dans la lutte contre le Covid-19 et surtout à redoubler de vigilance et à suivre les mesures de prévention pour faire face à la propagation inquiétante du virus.

Par ailleurs, poursuit le quotidien, le bureau politique du RNI a appelé toutes les militantes et tous les militants du parti à poursuivre l'effort de sensibilisation qu'ils ont entrepris dernièrement pour contribuer à endiguer la pandémie. Il a, de même, réitéré son appel pour que chacun se conforme aux mesures préventives, et respecte les recommandations du ministère de la Santé. Le RNI a, en outre, appelé le gouvernement à accorder plus d'attention aux membres du personnel médical afin de les motiver, et de les soutenir dans la bataille nationale menée contre la pandémie de Covid-19.