Alors que des rumeurs annonçaient que le Chef du gouvernement était positif au coronavirus, Saâd Eddine El Othmani a démenti cette rumeur sur son compte Facebook.

Tard dans la soirée d'hier, samedi 10 octobre 2020, le chef du gouvernement a tenu à rassurer sur son état de santé.

«Certains comptes sur les réseaux sociaux ont publié une information selon laquelle je serais contaminé par le coronavirus. Cette information est dénuée de tout fondement. Louange à Dieu», a posté Saâd Eddine El Othmani.

Depuis le début de la pandémie, deux membres du gouvernement El Othmani ont été testés positifs au Covid-19, tous deux appartenant au PJD.

Il s’agit du ministre de l’Equipement et du transport, Abdelkader Amara, puis de son collègue en charge de l’Energie et des mines, Aziz Rabbah. Les deux ministres se sont complètement rétablis et ont pu reprendre leurs missions et leurs activités publiques.



Le dernier bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc, arrêté samedi 11 octobre vers 18h00, fait état d’un total de 149.841 cas confirmés, 124.854 guérisons, 2572 décès et 22.415 cas encore actifs.