© Copyright : DR

Six membres du conseil communal de Kénitra, que préside Aziz Rabbah, par ailleurs ministre de l’Energie et des mines, ont eux aussi été testés positifs au Covid-19, juste après ce responsable gouvernemental, apprend Le360 de sources locales. Les détails.

Quelques jours après que Aziz Rabbah, ministre de l’Energie et des mines et maire de Kénitra (issu du PJD) ait été annoncé positif au Covid-19, ce sont aujourd'hui au moins six autres membres de ce conseil communal qui sont eux aussi atteints par le virus, apprend Le360 de sources locales.

Selon ces sources, il s’agit, entre autres, de Abdelhak Abrouk et Latifa Hammou, qui occupent les fonctions de maires adjoints.

Jeudi dernier, en début de soirée, Aziz Rabbah avait annoncé avoir contracté le Covid-19, de même que son épouse. Le ministre et celle-ci avaient immédiatement été admis à l’hôpital Cheikh Zayd de Rabat, où ils sont actuellement soignés.

Après le ministre de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, Aziz Rabbah, lui aussi issu du PJD, est donc le second membre du gouvernement à être atteint par le virus.