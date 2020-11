© Copyright : MAP

Dans un communiqué publié ce dimanche 15 novembre, l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) affirme suivre avec «beaucoup d'inquiétude et d'intérêt» l'évolution des événements récents au Sahara marocain, après la libération du passage d’El Guergarat.

L’Association tient à saluer les Forces armées royales (FAR) pour le professionnalisme, l'efficacité et le haut esprit patriotique dont elles ont fait preuve, et appelle tous les acteurs du champ médiatique marocain à se mobiliser et à faire preuve de vigilance, afin de faire face à la campagne de mensonge et de désinformations menée par les médias du polisario et les opposants du Royaume, qui mènent une guerre de propagande pour cibler le moral des Marocains et les influencer.

L’ANME, qui promeut un journalisme professionnel responsable et patriote, défendant le droit des citoyens à avoir accès à une information juste, à des analyses pertinentes, et à des opinions libres et fiables, appelle l’ensemble des journalistes à «s'engager de manière professionnelle et responsable dans la bataille pour réfuter les mensonges propagés par les opposants du Maroc contre le Royaume et ses forces armées».

L’Association ne manque pas de rappeler que la presse professionnelle au Maroc a toujours joué un rôle fondamental dans la défense de l'unité de la patrie.

Aujourd’hui, poursuit le communiqué, «face aux menaces qui pèsent sur le pays, la presse nationale est appelée à jouer son rôle en éclairant l'opinion publique nationale et internationale sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain et en réfutant les mensonges des parties adverses».

«Que Dieu protège notre pays, le Maroc, de tout mal, et gloire à nos valeureux soldats sous la direction avisée du Commandant suprême des Forces armées royales, le Roi Mohammed VI», conclut le communiqué.