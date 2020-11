© Copyright : DR

Le patronat affirme son soutien ferme et inconditionnel à l’opération menée dans le respect de la légalité internationale par les Forces armées royales (FAR), en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des marchandises à travers le passage d’El Guerguerat.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) salue l’intervention des FAR à El Guerguerat, sur très hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major général des FAR, en vue de restaurer la libre-circulation des personnes et des marchandises à travers le passage d’El Guerguerat.

Le blocage engendré par les agissements des ennemis de la nation, depuis le 21 octobre dernier, avait pour objectif de nuire aux intérêts économiques des entreprises en impactant les flux commerciaux en provenance du Maroc et de l’Europe vers le continent africain et principalement vers le voisin mauritanien, et vice-versa, souligne la CGEM, qui rappelle que près de 350 camions de marchandises transitent chaque jour par le poste frontalier d’El Guergarat.

Grâce à cette opération légitime, explique la même source, les acteurs économiques marocains, ainsi que leurs partenaires africains et européens pourront poursuivre leur activité commerciale en toute sécurité et sérénité.

«Au nom de l’ensemble des acteurs du secteur privé marocain, la CGEM réitère sa profonde gratitude et reconnaissance, ainsi que sa mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense de la stabilité, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du Royaume», conclut le communiqué.