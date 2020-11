© Copyright : DR

La Russie qui assure la présidence de Conseil de sécurité vient de réagir au sujet de la crise d’El Guerguarate. Moscou appelle à la plus grande retenue.

«Nous notons une augmentation des tensions dans la zone du corridor tampon à la frontière mauritanienne près de la colonie Karkart (sic), qui fait partie de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO)». Ainsi a été formulé le commentaire du Département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, sur la situation qui prévaut au Sahara.

Dans cette déclaration, qui confirme le statut juridique de zone tampon d’El Guerguarate, Moscou relève que «les liaisons de transport passant par le poste de contrôle qui s'y trouve sont restées bloquées». Elle appelle ainsi les parties «à faire preuve de la plus grande retenue, à s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient conduire à une escalade de la situation».

Pour ce membre permanent du Conseil de sécurité, dont il assure actuellement la présidence, «une paix juste et durable ne peut être obtenue que par des moyens politiques sur la base d'un cadre juridique international bien connu, principalement les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de procédures conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies». Le Polisario qui fait preuve de défiance face aux instances onusiennes n’a qu’à bien se tenir.