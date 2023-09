Egypte: le Maroc participe aux manœuvres militaires «Bright star»

Le Maroc participe aux manœuvres militaires «Bright star» qui se déroulent actuellement dans la base militaire égyptienne Mohamed Naguib. Ces exercices militaires, organisés conjointement par l’Egypte et les Etats-Unis, ont démarré le 31 août dernier et se poursuivront jusqu’au 14 septembre, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du mardi 5 septembre. Les manœuvres «Bright star» sont considérées comme les plus grands exercices militaires multilatéraux dans le monde, avec la participation de 30 pays.

L’édition actuelle connaît la participation de près de 1.500 éléments de l’armée américaine et plus de 8.000 soldats venus d’autres pays, en plus de la présence de 19 pays observateurs, des éléments de la police civile et de plusieurs experts juridiques du comité international de la croix rouge. L’accent sera mis, au cours de cette édition, sur la sécurité et la coopération régionales.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’en marge du lancement de ces manœuvres, les dirigeants des forces armées des pays participants ont visité une exposition d’armes et de matériels utilisés dans les exercices militaires. Il faut rappeler que les manœuvres militaires «Bright star» se déroulent en Egypte de façon périodique, avec la participation de 12 pays permanents, soit l’Egypte, les Etats-Unis, la Turquie, le Pakistan, le Koweït, la Jordanie, les Pays-Bas, la Grèce, la France, la grande Bretagne, l’Allemagne et l’Italie. Les premières manœuvres militaires se sont déroulées pour la première fois en octobre 1980, après la signature de l’accord de paix entre l’Égypte et Israël en 1979. Ces exercices se sont poursuivis en 1981 et se déroulent, depuis, tous les deux ans en Egypte.