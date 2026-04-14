Politique

Drones: le français Delair va ouvrir une filiale à Rabat

Des drones Delair DT26E et UX11.. AFP or licensors

Delair va s’installer à Rabat. Le fabricant français de drones a choisi le Maroc pour y ancrer sa future filiale continentale, Delair Africa.

Par La Rédaction
Le 14/04/2026 à 08h28

Le Maroc continue d’attirer les industriels de la tech et de la défense. Le fabriquant de drones français Delair a décidé d’y établir sa future base africaine, en ouvrant une filiale à Rabat baptisée Delair Africa, selon le média français L’Opinion.

«L’entreprise dirigée par Bastien Mancini, qui compte 250 salariés et vise 75 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026, entend faire de Rabat sa base sur le continent», affirme le média.

La filiale devrait compter une dizaine de collaborateurs dans un premier temps. Elle aura pour mission principale d’assurer le support logistique aux clients régionaux, afin de réduire les délais d’intervention depuis le siège de Toulouse, souligne le média.

Lire aussi : African Lion 2026: le Maroc abritera le premier centre de formation aux drones

Le choix de Rabat n’est pas anodin. C’est là que siègent les ministères et que se nouent les grands contrats de défense et de sécurité. La capitale est par ailleurs reliée à l’aéroport international de Casablanca, situé à une heure de route, ce qui lui assure une connectivité aérienne directe vers les principales destinations africaines, détaille-t-on.

Le terrain est déjà balisé. Le Maroc a déjà eu recours aux drones de Delair pour des missions de monitoring. La création de cette filiale devrait ainsi consolider ce partenariat et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de collaboration.

À noter que Delair multiplie les contrats en Afrique depuis le début des années 2010. Le média précise que «son drone DT-26 a été exporté pour la première fois en 2019, avec trois appareils livrés aux Forces nationales d’intervention et de sécurité du Niger».

Depuis, la liste des clients africains s’est progressivement allongée. La Côte d’Ivoire a fait appel à Delair pour la surveillance de sa frontière nord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria et le Tchad ont intégré les drones du groupe dans le dispositif de la Force multinationale mixte opérant autour du lac Tchad. La Mauritanie et le Bénin ont quant à eux été équipés du drone DT-46.

Par La Rédaction
Le 14/04/2026 à 08h28
#Drones#Delair#Rabat#Filiale

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