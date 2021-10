© Copyright : DR

L’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement (NMD) et la poursuite des grandes réformes seront au cœur de l’action gouvernementale au cours des prochains mois. Dans son discours adressé au Parlement, vendredi 8 octobre 2021, le roi Mohammed VI a montré la voie à suivre pour réussir cette étape cruciale pour l’avenir du pays.

Le roi Mohammed VI a consacré une partie importante de son discours adressé au Parlement, ce vendredi, à l’opérationnalisation du Nouveau modèle de développement (NMD), et au lancement d’une nouvelles générations de projets et de réformes intégrés, afin de faire passer au Maroc un nouveau palier de développement et de croissance.

«Nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant l’intelligence collective des Marocains», a déclaré le Souverain, dans un discours à la tonalité résolument optimiste, à l’occasion de l’ouverture de la 1er session de la 1er année législative de la 11e législature.

Le Roi a rappelé que le modèle de développement «n’est pas un plan de mesures figé au sens conventionnel du terme», mais qu’il constitue plutôt «un cadre général propice à l’action et apte à instaurer de nouvelles règles, à ouvrir de larges perspectives devant chacun et tous».

La mise en œuvre de ce modèle, dont aura la charge le nouveau gouvernement de Aziz Akhannouch, devra s’appuyer sur "le Pacte national pour le Développement". Ce pacte, a insisté le Roi, «représente un levier essentiel pour la mise en œuvre de ce modèle, en ce qu’il symbolise un engagement national souscrit envers Notre Majesté et à l’égard des Marocains».

«Le modèle de développement offre de vastes champs d’action tant pour le gouvernement que pour le Parlement, avec toutes ses composantes», a souligné le Roi, invitant le nouveau gouvernement à «définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement».

Le nouvel exécutif a également été exhorté par le Souverain à «parachever les grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale auquel Nous accordons une sollicitude toute particulière».

Le Roi n’a pas manqué de citer plusieurs autres chantiers cruciaux pour l’avenir du pays qui devront être conduits sans tarder par la nouvelle majorité, comme la réforme du secteur de la santé. «Le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé, conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs public et privé», a déclaré le Roi.

«Cette même logique doit guider la mise en œuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale, qu’il convient de conforter, avec la plus grande célérité, par une nouvelle charte compétitive de l’investissement», a ajouté le Souverain, évoquant les autres réformes prioritaires.

Le Roi a également mis l'accent sur l'impératif de cohérence de l'action gouvernementale. Il a dans ce sens appelé à une refonte profonde du HCP pour en faire un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement.

Et de conclure sur une nouvelle note d'optimisme, tout en mettant les parlementaires et le gouvernement devant leur responsabilité: «le début de la présente législature intervient dans une conjoncture qui s’annonce prometteuse pour l’essor de notre pays. Votre responsabilité, au gouvernement comme au Parlement, en tant que majorité et au sein de l’opposition, est d’œuvrer de concert avec toutes les institutions et les forces vives de la Nation pour le succès de cette étape. A cette fin, vous devez faire preuve d’esprit d’initiative et d’engagement responsable».