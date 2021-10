© Copyright : DR

Dans son discours prononcé ce vendredi 8 octobre 2021, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle législature, le roi Mohammed VI a donné ses orientations pour opérer une refonte du Haut Commissariat au plan (HCP). Ce dernier sera appelé à jouer le rôle d’un mécanisme d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement.

Le discours royal de ce vendredi 8 octobre offre une feuille de route aux orientations bien définies pour la nouvelle législature. Le gouvernement est invité à choisir les priorités de son mandat, tout en parachevant les grands projets déjà lancés (généralisation de la protection sociale, mise à niveau du système de santé, réforme du secteur public, nouvelle charte de l’investissement).

Pour mener à bien ces projets structurants, le Souverain a souligné la nécessité de veiller à introduire plus de cohérence, de complémentarité et d’harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en œuvre.

A cet effet, le Roi a appelé à «une refonte substantielle» du Haut Commissariat au plan (HCP) dans la perspective d’en faire «un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement».

«L’action de cette institution doit être adossée à des normes rigoureuses et à des outils modernes de suivi et d’évaluation», a ajouté le Souverain.

Resserrée et ramassée, l’architecture du gouvernement démontre bien cette volonté de gagner en cohérence et en lisibilité de l’action publique. Cette orientation a d’ailleurs été confortée par la nomination de Mohcine Jazouli en tant que ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques.