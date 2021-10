© Copyright : DR

Dans son discours adressé, vendredi 8 octobre 2021, au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1er session de la 1er année législative de la 11e législature, le roi Mohammed VI a appelé à consolider la souveraineté nationale sur des produits stratégiques et à créer un mécanisme y afférent.

Le discours du roi Mohammed VI, prononcé ce vendredi 8 octobre, inaugure une nouvelle étape prometteuse sur la voie de la consolidation du modèle institutionnel et politique marocain, du développement économique et social et de la défense de la position et des intérêts supérieurs du Royaume. Empreint d’un optimisme réaliste, reposant sur des réalisations concrètes et des chiffres, ce discours n’en appelle pas moins à «la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces.»

L’allusion au voisin de l’Est, qui multiplie les provocations à l’adresse du Royaume, est claire même si l’Algérie n’est pas nommée une seule fois dans le discours du Souverain.

Appelant à «relever les défis extérieurs », le Roi souligne que «la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la Souveraineté. Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l’enjeu d’une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains.» A titre d’exemple, l’Algérie peine à assurer sa sécurité alimentaire comme en atteste les hausses vertigineuses des prix des denrées nécessaires qui ont paupérisé des millions d’Algériens.

Contrairement à de nombreux pays ayant connu d’importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés; et ce, malgré les tensions que connaissent les marchés mondiaux et les chaînes logistiques.

La pandémie a permis de prendre conscience de l’importance d’assurer la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire. «Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, Nous appelons à la création d’un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière», poursuit le roi Mohammed VI.

L’injonction royale à créer un dispositif lié à la réserve stratégique des produits indispensables, procède d’une lecture géopolitique et géo-économique, tirant les leçons de la crise du Covid-19 et prenant en considération les risques et les incertitudes d’un environnement international en perpétuelles turbulences.

Il s’agit d’un chantier urgent auquel devra s’atteler de façon prioritaire le gouvernement Akhannouch. Ce chantier prioritaire nécessite la réforme du cadre juridique organisant les stocks de sécurité, l’engagement d’investissements substantiels dans les capacités nationales de stockage et de réserves stratégiques, ainsi que la substitution de la production nationale à certains produits importés. Il y va de la souveraineté nationale qui est sacerdotale.