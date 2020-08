Le roi Mohammed VI s'adressant à la Nation, à l’occasion du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, jeudi 20 août 2020.

© Copyright : MAP

Dans son discours, le roi Mohammed VI a de nouveau dit tout l’intérêt qu'il porte au grand projet d’une couverture sociale et médicale généralisée à l’ensemble des Marocains, ainsi qu’à d'autres projets ambitieux, destinés à la relance économique post-pandémie. Lecture et réactions.

Dans son discours à la Nation, prononcé ce jeudi 20 août 2020, à l'occasion du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, le souverain a rappelé la feuille de route qu'il avait tracée au cours de son discours à l’occasion de la fête du Trône.

Le roi a ainsi insisté sur la nécessité de l'exécution de ces projets, suivant un calendrier préalablement fixé. A cet égard, le souverain a nommément cité la couverture médicale et sociale généralisée à tous, qui devrait se réaliser par étapes d’ici à 2025.

Le roi Mohammed VI a également évoqué le projet de relance socio-économique -dont le Fonds d'investissement, doté de 120 milliards de dirhams sera le fer-de-lance.

"Lors de la période de crise de la pandémie", a déclaré le souverain, "Nous avons initié un plan ambitieux et inédit pour la relance économique et Nous avons impulsé un grand projet pour la généralisation de la couverture sociale, au profit de tous les Marocains".

Le roi s’est alors adressé au gouvernement, indiquant "qu'à cet égard, Nous insistons sur la nécessité d’une bonne mise en œuvre de ces projets, dans les délais fixés".

Le décret portant création du Fonds d'investissement stratégique a été récemment publié au Bulletin officiel. Quant à la couverture médicale et sociale, le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, en a donné des éléments de clarification et a fait part de scenarii, portant sur le grand rôle que devrait jouer la CNSS dans ce vaste projet.

Les milieux politiques ont salué, ce jeudi soir, après le discours, aussi bien le rappel des ambitieux projets socio-économiques que la mise en garde royale contre une aggravation de la pandémie, dont les effets seraient "incalculables, redoutables et douloureux".

Selon le politologue Khalid Labdi, le roi a renouvelé son "grand intérêt" pour la couverture sociale et médicale généralisée, en insistant sur le fait que "le gouvernement est appelé à mettre sur les rails ce projet, qui bénéficiera à toutes les couches sociales".

Son confrère, Mustapha Sehimi a abondé dans le même sens, en évoquant "le Fonds d'investissement stratégique de 120 milliards de dirhams, dont 75 milliards de dirhams seront assurés au titre de garantie par l'Etat, en vue du financement des entreprises et 45 milliards de dirhams pour le financement des mesures sociales".

Tout comme ces deux politologues, Mohamed Zidouh, chercheur, et chirurgien, a relevé "les inquiétudes du roi face à la recrudescence de la contamination au Covid-19.

"D'un côté, le roi a mis en exergue les efforts de l'Etat pour atténuer les effets de la pandémie et d'un autre côté, le souverain a mis le doigt sur les graves conséquences qui s'ensuivraient si les citoyens persistent à ignorer les mesures de protection, telles que le port du masque et la distanciation", a insisté ce médecin.

En effet, dans son discours, le roi a dit sa vive préoccupation et affirmé "qu'en dépit des efforts déployés, la pandémie fait toujours rage et le combat, inachevé encore, s’inscrit toujours dans un contexte difficile et sans précédent".