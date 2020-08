© Copyright : DR

Après l'appel du discours royal mettant en garde contre la prolifération des infections dues au Covid-19, plusieurs mouvements de jeunes, de partis politiques, ont annoncé ce vendredi le lancement d’opérations de sensibilisation contre les effets du virus auprès de la jeunesse marocaine.

Ces associations, qui relèvent des formations politiques, dont celles du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et de l'Istiqlal (tous deux dans l’opposition) et du Parti de la Justice et du Développement (majorité), ont qualifié de "justes et fondées"' les mises en garde lancées par le roi Mohammed VI dans son discours prononcé jeudi 20 août à l'occasion du 67e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple.

Ces associations disent répondre à l'appel royal, en invitant "les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance face à la pandémie".

Le bureau politique du mouvement de la jeunesse de l'Istiqlal a donc appelé ses "militants et l'ensemble des structures parallèles du parti (syndicat, organisations des femmes et professions) à coordonner leurs efforts et leurs actions pour réussir cette opération de sensibilisation qui aura lieu dans toutes les régions du pays", selon un communiqué.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a lui aussi lancé le même appel, ainsi que le PJD.

Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, a décidé d'organiser incessamment une rencontre avec les jeunes de son parti, afin de les sensibiliser sur la gravité de la pandémie et sur les futures actions à mener.

Dans ce discours, axé sur la pandémie, le roi Mohammed VI a appelé au respect des mesures de protection, à la responsabilisation des citoyens et à la mobilisation de tous.

"Pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie chacun devra observer une conduite civique et responsable", a exhorté le souverain.

Si la situation s'aggrave, a prévenu le roi, elle "impliquerait, à Dieu ne plaise, un retour au confinement total [qui] risquerait de provoquer de notables répercussions psychiques, sociales et économiques".

Le souverain a expliqué, dans ce discours, qu'au "lendemain du confinement, le nombre des cas confirmés, celui des cas graves et celui des décès ont augmenté, en peu de temps, plus de trois fois, par rapport à la période de confinement".