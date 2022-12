© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

VidéoLe président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu hier, mardi 5 décembre 2022 à Rabat, avec le président du sénat colombien, Roy Leonardo Barreras Montealegre, en visite de travail au Maroc.

Cet entretien, qui a eu lieu en présence de l’ambassadeur de la République de Colombie au Maroc, José Salazar Acosta, a été l’occasion de mettre en avant les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, ainsi que le rôle de la diplomatie parlementaire, indique un communiqué de la première Chambre du Parlement.

L’accent a également été mis sur l’importance du groupe d’amitié parlementaire, de l’échange des visites et de la concertation permanente pour la promotion des relations bilatérales.

Au cours de cette rencontre, Rachid Talbi Alami a souligné que le Maroc respectait l’intégrité territoriale des Etats et oeuvre pour la promotion de la paix et la sécurité internationales.

Le Royaume, qui respecte la souveraineté des Etats, rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures, a-t-il insisté.

Après avoir indiqué que cette rencontre offre l'occasion de clarifier les positions et de renforcer le dialogue parlementaire, le président de la Chambre des Représentants a passé en revue les acquis réalisés par le Maroc dans plusieurs domaines, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Il a aussi présenté un aperçu des derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant en exergue le soutien régional et international dont elle jouit et invitant les parlementaires colombiens à visiter le Maroc pour constater de visu le développement et la prospérité que connaissent les Provinces du sud.

Rachid Talbi Alami a donc invité le président de la Chambre des Représentants de la République de Colombie à effectuer une visite de travail dans le Royaume.

Pour sa part, Roy Leonardo Barreras Montealegre a affirmé que ses entretiens avec Rachid Talbi Alami reflétaient la profondeur des relations parlementaires bilatérales et multilatérales, insistant sur l’importance de les renforcer à travers les groupes d’amitié, le dialogue et la consultation constructive et permanente.

La Chambre des représentants est membre observateur du parlement andin qui comprend les parlements de la Bolivie, de la Colombie, de l’Equateur, du Pérou et du Chili.