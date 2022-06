© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, vient de procéder à la nomination de 16 nouveaux consuls généraux du Maroc accrédités auprès de pays d’Europe et de l’Arabie saoudite, a appris Le360 de source informée.

Ces nouvelles nominations, qui interviennent périodiquement, ont concerné en grande partie l’Espagne avec 6 consuls généraux affectés dans différentes villes, la France (5 consuls généraux), les Pays-Bas (2 consuls généraux) et la Grande-Bretagne, lItalie et l’Arabie saoudite (1 consul général). Ce mouvement de nomination a touché en priorité des pays et des villes qui accueillent une forte concentration des Marocains du monde.

Voici la liste des 16 nouveaux consults généraux.

France

Nada El Bekkali El Hassani (Paris)

Nejoua El Berrak (Bastia)

Mohamed El Hjiri (Orly Paris)

Meryem Ettaleb (Rennes)

Mustapha El Bouazzaoui (Mantes-la-Jolie)

Espagne

Kamel Houdy (Almeria)

Sidi Mohamed Biadillah (Bilbao)

Sanae Merrouh (Murcia)

Ikram Chahin (Tarragone)

Kamel Arifi (Valenciennes)

Fatiha El Kamouri (Las Palmas)

Pays-Bas

Salim Lahjamri (Amsterdam)

Abdelali El Kbiti Idrissi (Rotterdam)

Grande-Bretagne

Abdessamad Tajarmet (Londres)

Italie

Mohamed Khalil (Napoli)

Arabie saoudite

Aziz El Achouri (Djeddah)