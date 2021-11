Diapo. Le conseil national du PAM élit 27 membres du bureau politique, dont 7 ministres

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next









Le conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM), une des trois instances décisionnelles du parti après le congrès et le bureau politique, a élu ce samedi 27 novembre 2021, à Marrakech, son nouveau bureau politique composé du secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi, et de 26 autres membres.

Plusieurs ministres du gouvernement Akhannouch ont été cooptés et désignés comme nouveaux membres du bureau politique du PAM en leur qualité de ministre, bénéficiant d’une admission directe. Il s’agit de Leila Benali (Transition énergétique), Ghita Mezzour (Transition numérique), Abdellatif Miraoui (Enseignement supérieur) et Younes Sekkouri (Inclusion économique). Le bureau politique compte trois autres ministres, Abdellatif Ouahbi (Justice), Mehdi Bensaïd (Jeunesse, Culture et Communication), Fatima Zahra Mansouri (Habitat). Ces derniers ont toujours été des militants actifs du PAM. Partis: le PAM sur la voie de la restructuration Voici la liste complète des membres du nouveau bureau politique du PAM. Abdellatif Ouahbi (secrétaire général), Leila Benali, Ghita Mezzour, Abdellatif Miraoui, Younes Sekkouri, Fatima Zahra Mansouri, Mehdi Bensaïd, Rachid Abdi, Adil Barakat, Abdenbi Beioui, Samir Goudar, Ahmed Touizi, El Khamar Lamrabat, Ahmed Akhchichine, Mohamed Hamouti, Hicham Lamhajri, Najwa Koukouss, Leila Bligha, Mohamed Sabari, Larbi Lamharchi, Ibrahim Moujahid, Mohamed Admine, Ilham Essaki, Fatima Saâdi, Adib Benbrahim, Lalla El Hadja El Joumani et Salah Eddine Abou El Ghali. C’est la première fois que le conseil national du PAM se réunit depuis le congrès de février 2020. En raison de la pandémie, la participation de cette session a été limitée à une soixantaine de membres du conseil national, lequel réunit régulièrement plutôt quelque 1.000 personnes.

Par Mohamed Chakir Alaoui