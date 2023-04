Dialogue social: le chef du gouvernement se réunit avec les représentants de la CGEM

Les négociations se poursuivent dans le cadre du dialogue social. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce mardi une rencontre avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), avec à leur tête le président Chakib Alj.

Cette réunion a connu notamment la présence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, du travail et des compétences, Younes Sekkouri, et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

La rencontre a été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de l’implication de la CGEM pour assurer la réussite du dialogue social et permettre la promulgation du Code du travail et de la loi sur la grève, dans le cadre de l’attachement du gouvernement à l’action commune et responsable avec l’ensemble de ses partenaires sociaux et économiques, en vue de répondre aux revendications et aspirations de la classe des travailleurs au Maroc, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Rappelons que le round d’avril du dialogue social a été lancé la semaine dernière par des rencontres avec des délégations de l’Union marocaine du travail (UMT) et de l’Union générale des travailleurs au Maroc (UGTM).