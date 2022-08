Détérioration de la situation dans la bande de Gaza: le Maroc appelle à éviter davantage d'escalade

Siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à Rabat.

© Copyright : MAE

Le Royaume du Maroc suit avec une vive inquiétude la grave détérioration de la situation dans la bande de Gaza, à cause du retour des actes de violences et des combats, qui ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.