VidéoSept sénateurs américains, dont trois parlementaires du Parti républicain et quatre autres du Parti démocrate, ont salué vendredi, à l’occasion d’une visite de travail à Rabat, le leadership du Maroc en matière de développement, de paix et de sécurité dans la région. Ils ont également souhaité la consolidation des accords d’Abraham.

Les sénateurs américains, accompagnés par l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a rencontré ce jour à Rabat le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avant d’être reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Au terme d’une séance de travail, la délégation conduite par Jacky Rosen, sénatrice du Nevada (Parti démocrate) et présidente du Caucus (regroupement) des Accords d’Abraham, a déclaré que l’objectif de la visite est d’«examiner les moyens susceptibles de renforcer la paix et la prospérité dans la région avec l’aide du Maroc», exprimant la volonté des Etats-Unis d’«approfondir le partenariat» avec le Royaume.

La délégation américaine a notamment évoqué les accords d’Abraham, signés en 2020 entre les Etats-Unis, le Maroc et Israël, ainsi que le Bahreïn et les Emirats arabes unis. Les enjeux de coopération de cette convention ont été évoqués respectivement avec le chef de l’exécutif et le ministre des Affaires étrangères.

Pour sa part, le sénateur de l’Oklahoma James Lankford (Parti républicain) a mis en valeur le leadership continu du Maroc «au Maghreb et en Afrique, en faveur de la paix, sous la vision du roi Mohammed VI». Il a également exprimé l’engagement de son pays à consolider davantage les relations avec le Maroc. Le parlementaire américain a, en outre, rappelé l’amitié qui lie le Maroc aux Etats-Unis depuis plus de deux siècles.

La délégation américaine effectue actuellement une tournée qui la mènera, après le Maroc, au Bahreïn et en Israël.