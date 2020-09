Des pontes du Polisario lavent leur linge sale en public

Une soldatesque en débandade!

Ancien espion du Polisario, reconverti ces dernières années en bloggeur à Bruxelles, il fait aujourd’hui trembler Brahim Ghali et ses acolytes de Rabouni. Il menace d’étaler au grand jour les preuves de leur «corruption, népotisme et tribalisme», et le non-fondé de leurs thèses séparatistes.

Alors qu’il doit comparaître le 20 octobre prochain devant un tribunal belge, suite à une plainte déposée par un pseudo-diplomate sahraoui, un ex-officier espion du Polisario, Mohamed Mahmoud Mbarek, a décidé de mettre à nu toutes les actions sales du mouvement séparatiste. Un mouvement qu’il connaît parfaitement bien, pour l’avoir servi depuis les années 70 du siècle dernier.



«A partir de demain, j’ouvre un blog [dédié] que je vais inaugurer par une série de publications sur mon expérience en tant qu’officier de la sécurité militaire, les services secrets du Polisario», a-t-il annoncé, sur son blog personnel, ce samedi 19 septembre. Et d’ajouter: «dans une série d’articles, j’aborderai de A à Z tous les détails de mon travail dans ce service qui, à l’époque, dépendait du ministère sahraoui de la Défense et qui est maintenant un département distinct en raison d’un conflit entre Brahim Ahmed Mahmud, alias Guerigao, et Mohamed Lamine Ould El Buhali». Vidéo. Torture, humiliation, travaux forcés ... Ali Najab dévoile le visage hideux de ses anciens geôliers polisariens Après ce premier tir, annonciateur d’autres «salves contre la direction du Polisario et ses sbires», comme il l’écrit lui-même, l’ancien espion a même averti que tous ceux qui soutiennent le Polisario et sa fantomatique république seront «choqués» lorsqu’il leur fera découvrir le vrai visage du Polisario, un groupuscule «gangrené par la corruption, le népotisme et le tribalisme», estime-t-il. La cause immédiate de ce grand déballage, promis par le bloggeur Mohamed Mahmoud M’barek, serait la plainte déposée contre lui devant les tribunaux belges par le représentant du Polisario au Brésil, Mbeyrik Ahmed, alias «El Canario» car né aux Iles Canaries au début des années 50. Or, ce dernier est impliqué dans la scandaleuse affaire de l'exploitation sexuelle d’une Brésilienne, à laquelle il avait promis le mariage, avant de l’engrosser puis de refuser de reconnaître l'enfant né de cette relation. Face à ce déni du polisarien, la victime, Franciane Benchimi, ou Maia Tiane, avait alors décidé de divulguer cette affaire dans les médias, ajoutant même que le pseudo-diplomate du Polisario avait tout fait pour l’obliger à avorter. L’ancien officier de la sécurité du Polisario, Mohamed Mahmoud, à l’instar de nombreux médias, a relaté à son tour cette affaire, ce qui lui a valu d’être traîné devant la justice. Vidéo. Le récit du calvaire des ex-prisonniers mauritaniens dans les geôles algéro-polisariennes A l’approche de son procès, l’espion-bloggeur ne veut donc pas se laisser marcher dessus, car parmi les causes profondes de sa décision de vider son sac, il faut aussi citer sa proximité avec le nouveau Mouvement des Sahraouis pour la paix, qui vient de faire une scission fracassante avec le Polisario, tout en organisant récemment ses premières réunions au Sahara marocain, dans les villes de Dakhla et Lâayoune. Selon plusieurs médias, les dirigeants du Polisario sont paniqués à l’idée de voir divulguées des révélations explosives les concernant. Il faut reconnaître qu’ils traînent plusieurs casseroles. Certains d’entre eux sont déjà poursuivis devant la justice de pays européens pour des crimes liés à de la prédation sexuelle en particulier, et autres crimes relevant de graves violations des droits de l’homme en général.

Par Mohammed Ould Boah