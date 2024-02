Décès de l’ancien président Sebastian Piñera: le Roi adresse un message de condoléances et de compassion au chef d’État chilien

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle du décès de l’ancien président Sebastian Piñera dans un accident d’hélicoptère à Lago Ranco.

Lire aussi : Décès du général Benachir Sourallah: les condoléances du Roi à la famille du défunt

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI exprime à M. Boric et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple chilien ami, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite au décès d’un homme d’État qui a consacré sa vie à servir avec fidélité les intérêts supérieurs de son pays, ainsi qu’à la consolidation de ses institutions démocratiques.