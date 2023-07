Décès de Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Abdallah Bin Jassim Al Thani: les condoléances du roi Mohammed VI à l’émir du Qatar

L'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, et le Roi Mohammed VI. . Le360 (photomontage)

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Abdallah Bin Jassim Al Thani, exprimant à l’émir du Qatar, et à travers lui à l’ensemble des membres de l’illustre famille princière, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compasion.

Le roi Mohammed VI implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort aux proches de feu Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Abdallah Bin Jassim Al Thani et d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis. «Certes nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournerons».