Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feue Aïcha Ech-Chenna.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de feue Aïcha Ech-Chenna, qui a répondu à l'appel de Dieu, implorant le Tout-Puissant de l'agréer parmi les fidèles vertueux et de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’aux amis et admirateurs de feue Aïcha Ech-Chenna, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite au décès d’une des pionnières de l’action associative et de défense des droits de l’homme au Maroc, qui a consacré sa vie au service de la femme marocaine et à la défense de ses causes avec tant de force, d’audace et d'abnégation, ce qui lui a valu l'amour et le respect des gens.



Le Souverain dit partager la peine de la famille de la défunte suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, saluant, par la même occasion, les grandes qualités de la regrettée, son patriotisme sincère et son esprit de militantisme et d'humanisme, priant le Très Haut d’accorder patience et réconfort aux membres de sa famille, d’entourer feue Aïcha Ech-Chenna de son infinie miséricorde et de la rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa Patrie.

«Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint: Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons», Véridique est la parole de Dieu, conclut le Souverain.