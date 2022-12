Dans un monde confronté aux défis sécuritaires, la ministre portugaise de la Défense appelle à des réponses communes

La ministre de la Défense du Portugal Helena Carreiras est intervenue à la onzième édition de la conférence internationale The Atlantic Dialogues, initiée par le think tank Policy center for the new south, le 15 décembre 2022, à Marrakech.

VidéoPour répondre aux défis mondiaux de paix et de sécurité, il faut une action internationale commune, a expliqué hier, jeudi 15 novembre 2022, Helena Carreiras, ministre de la Défense du Portugal. Une intervention à Marrakech, à la onzième conférence The Atlantic Dialogues, initiée par le think tank Policy center for the new south.

Menaces de conflits armés, terrorisme, criminalité organisée, trafic d’armes… Autant de défis sécuritaires qui sévissent actuellement. La corruption représente, de plus, un autre problème majeur, du double point de vue du développement et de la sécurité. Pour la ministre portugaise de la Défense, il est important d’adopter une approche concertée pour y faire face, car les conflits violents et l’insécurité ont des effets durables et diversifiés, aux répercussions régionales et mondiales, d’où l’intérêt de miser davantage sur une collaboration internationale. Celle-ci doit s’efforcer de prévenir et de faire front commun, devant ces défis d'ordre sécuritaire. Helena Carreiras a partagé ces idées à Marrakech, hier, jeudi 15 décembre 2022, avec les participants à la conférence international The Atlantic Dialogues, initiée par le think tank Policy center for the new south. Une onzième édition qui prend fin ce vendredi, après deux jours de travaux. «C'est fondamental pour l'OTAN, mais aussi pour tout l'Atlantique, dans une perspective de dialogue politique, et de partage de connaissances», a-t-elle aussi signalé. A Marrakech, depuis mercredi 14 décembre dernier, ce sont ainsi plus de 350 invités de 60 nationalités différentes qui ont débattu, en présentiel, de différentes thématiques liées à la «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi». Politique de développement et réformes: le Maroc cité en exemple par Paulo Portas Le thème retenu par le think tank cette année s’est imposé en raison de multiples crises: la pandémie, la guerre en Ukraine, les changements climatiques… Autant de chocs qui exposent les limites du néolibéralisme comme du multilatéralisme, tout en présentant des opportunités de coopération, dans un monde devenu interdépendant. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues pose la question de stratégies communes possibles.

Par Hajar Kharroubi et Anas Zaidaoui