Les enjeux de l'intégration des migrants de l'Afrique subsaharienne ont été au centre d’une rencontre organisée hier, mercredi 12 octobre 2022, à Dakhla.

Initié par l’association des immigrés au Maroc (section Dakhla), en collaboration avec le consulat général du Sénégal à Dakhla et l'Association de la régionalisation avancée et de l'autonomie dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, cet évènement a pour but de traiter la problématique de l’intégration des migrants subsahariens dans plusieurs domaines, notamment social, éducatif, économique et sanitaire.

S’exprimant à cette occasion, le consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, a mis en avant la pertinence de cette thématique toujours d’actualité, soulignant que cette ville, de par ses potentialités, accueille de plus en plus de migrants d’Afrique subsaharienne qui travaillent dans divers secteurs économiques et contribuent au processus de développement, tant pour leurs pays d’accueil que pour leur pays d’origine.

Dans ce sillage, il a fait remarquer qu’un nombre important de migrants subsahariens installés au Maroc, et plus particulièrement à Dakhla, travaillent dans plusieurs secteurs notamment, le tourisme, la pêche maritime et les petits commerces, appelant toutes les parties prenantes à fournir davantage d’efforts pour faciliter leur intégration au sein de la société marocaine.

Pour sa part, Mohamed Cherif, membre de la Commission régionale des droits de l’homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab, a mis l’accent sur les efforts déployés en faveur de la communauté africaine établie dans la région, en vue de faciliter leur intégration dans le tissu socio-économique et culturel.

Mohamed Cherif a également fait savoir que la CRDH organise des journées sociales et culturelles et des rencontres régulières avec les membres des communautés africaines, et qu'elle veille à la protection des droits de cette catégorie dans plusieurs domaines.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des élus et de consuls généraux accrédités à Dakhla, a été l'occasion de débattre de sujets relatifs à la situation socio-économique des migrants au niveau de la région et d’examiner les moyens à même de permettre leur véritable intégration au sein de la société.

Les intervenants ont aussi abordé les moyens de faciliter l’intégration des migrants subsahariens dans leur environnement socio-économique, culturel et linguistique, de renforcer les valeurs de citoyenneté auprès d’eux et de lutter contre toutes les formes de discrimination auxquelles ils pourraient faire face.

En outre, ils ont salué la politique migratoire adoptée par le Maroc visant à assurer une meilleure intégration des migrants et une meilleure gestion des flux migratoires dans le cadre d'une politique cohérente et humaniste.