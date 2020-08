Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères et son homologue marocain, Nasser Bourita.

Luigi Di Maio, ministre italien Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a exprimé l'appréciation de Rome à l’égard du rôle joué par le Maroc pour la résolution de la crise libyenne.

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, a exprimé l'«appréciation» de Rome à l’égard de l’apport et du rôle joué par le Royaume du Maroc en vue de la résolution de la crise libyenne, lors d’un entretien téléphonique, hier, samedi 1er août 2020, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, et des Marocains résidant a l’étranger.

L’entretien a également porté sur l'évolution constante de la coopération entre les deux pays, élevée au rang de partenariat stratégique, lors de la signature d'un accord bipartite en novembre 2019.

D'autres sujets, concernant des questions multilatérales d'intérêt commun, ont également été évoquées lors de cet entretien.