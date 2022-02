© Copyright : DR

Le juge d’instruction en charge des crimes financiers à la Cour d’appel de Marrakech a décidé de poursuivre l’ancien président du conseil municipal de Laâyoune-El Marsa, Hassan Derham, ainsi que 11 autres responsables, pour détournement de fonds publics, faux et usages de faux, chacun en ce qui le concerne.

Dans un message diffusé sur son compte Facebook, le président de l'Association marocaine de protection des biens publics, Mohamed El Ghalloussi, a fait savoir que le juge d’instruction chargé des crimes financiers près la Cour d’appel de Marrakech a décidé de poursuivre l’ancien président du conseil municipal de Laâyoune-El Marsa, Hassan Derham, ses 1er et 4e vice-présidents, deux autres membres élus de la commune, le directeur des services, les responsables du services financiers, et les responsables en charge du service technique, des finances, des marchés et des espaces verts.

Deux dirigeants d’entreprises (actuellement en état de fuite) sont poursuivis dans le cadre de cette même affaire.

En outre, le juge d’instruction a décidé de relaxer 5 autres accusés: un élu (décédé), un ingénieur, deux dirigeants d’entreprises et le percepteur.

Les faits reprochés aux mis en causes remontent à l’époque où Hassan Derham dirigeait le conseil municipal de Laâyoune-El Marsa. «Il s’agit des soupçons de manipulations graves de bons de commande et de factures, etc. Il a été constaté que de nombreuses sommes d'argent ont été dépensées sans que les prestations y afférentes ne soit exécutées. A titre d’exemple, un montant de 1,5 million de dirhams a été dépensé sans aucune pièce justificative», rapporte Mohamed El Ghalloussi dans son message sur Facebook.

Ces faits ont été relayés dans un rapport de la cour régionale des comptes à Laâyoune. Ce rapport, qui date de plusieurs années et qui a été largement relayé en son temps par la presse, a fait état de beaucoup d’irrégularités, relevées par les magistrats de la cour régionale des comptes, quant à la gestion de la commune urbaine d’El Marsa, située à 25 km de Laâyoune.

Des infractions aux lois de l’urbanisme ont également été relevées par la mission de la cour régionale des comptes dépêchée dans cette commune.