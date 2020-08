Covid-19: voici les mesures annoncées par Khalid Aït Taleb pour remédier à la situation explosive à Marrakech

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé.

© Copyright : DR

L’hôpital Ibn Zohr, plus connu sous le nom de Mamounia, bénéficiera de travaux d’extension et sera entièrement équipé de canalisations d’oxygène. Cet établissement sera uniquement dédié aux cas suspects et au dépistage du Covid-19, a notamment annoncé le ministre de la Santé. Explications.