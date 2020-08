© Copyright : DR

Kiosque360. Situation explosive à Marrakech où les hôpitaux publics semblent dépassés, coup d'Etat militaire au Mali, des joueurs du Wydad testés positifs au coronavirus, l’entraîneur Ronald Koeman débarque au Barça. Round-up.

La situation est explosive à Marrakech. Des publications sur les réseaux sociaux témoignent des difficultés que rencontrent les hôpitaux publics de la ville et plus particulièrement l'hôpital Ibn Zohr. Le plus inquiétant est que le ministère de la Santé tarde à réagir.

Gestion COVID-19 a l’hôpital ibn zohr ´la mamounia ‘ Marrakech pic.twitter.com/UdofiRaxI6 — Omar SKALLI (@saman9al) August 17, 2020

Mali: coup d’Etat militaire contre Ibrahim Boubakar Keïta dans un pays déjà marqué par des violences dans le nord...

#Mali

C’est une honte totale pour ce peuple

C’est seulement un seul président qui a terminer son mandat depuis l’accession de ce pays à la souveraineté

Ceux qui ont fait pression pour qu’il y ait coup d’état n’ont rien gagné

Les putschistes également n’ont pas d’avenir/1 pic.twitter.com/jbIazykXBp — MoussaLeVisionnaire +224 (@SangareAssa) August 19, 2020

1- Modibo Keita, coup d'État;

2- Moussa Traoré, coup d'État;

3- ATT, coup d'État;

4- IBK, coup d'État.



Ah notre Mali ba ! — Musa Kany Français Conde (@moussakanyconde) August 18, 2020

J'INVITE INCESSAMMENT LA CEDEAO À AGIR DE MANIÈRE ENERGIQUE POUR RESTAURER L'ORDRE CONSTITUTIONNEL DU 17 AOÛT 2020 AU MALI. AUCUN COUP D'ÉTAT EN AFRIQUE DE L'OUEST NE DOIT ÊTRE TOLÉRÉ. IL FAUT ACTIVER L'ECOMOG ET LE G5 SAHEL POUR DELOGER CES BARBOUZES. pic.twitter.com/ugZ2JLmRFg — DIABY MORITIE (@DIABYMORITIE1) August 19, 2020

Coup d'état au Mali. Les mutins doivent chicotter IBK, un imbu du pouvoir qui pensait faire tuer les maliens pour son goût inestiguible du pouvoir. Félicitations au militaires mutins. — Ebethas Henoc (@EbethasHenoc) August 18, 2020

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, cible d’un coup d’État, vient d’annoncer sa démission. En 2013, alors que le pays était au bord de l’implosion, il s’était posé en "garant de l’unité du Mali" et avait reçu la visite de François Hollande lors de son investiture. #Mali pic.twitter.com/PqdSndNcS6 — Ina.fr (@Inafr_officiel) August 19, 2020

ALERTE INFO - Coup d'État militaire au #Mali. Le président #IBK et le Premier Ministre ont été arrêtés selon le chef des mutins. Les manifestants sympathisent avec les militaires mutins à #Bamako. #CriseSocioPolitique pic.twitter.com/LUDsVSRvFC — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) August 18, 2020

Alerte عاجل

18/08:

Coup d'état au Mali :

Alors que des sources indiquent que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est réfugié dans le siège de MINUSMA-ONU:

Le Colonel Diaw et ses éléments prennent le contrôle de la capitale malienne Bamako. pic.twitter.com/BAE31Astac — Said Touati (@epsilonov71) August 18, 2020

Coup d'état au Mali pic.twitter.com/ou6nRNpTEC — COJIUD USAD (@cojiud) August 18, 2020

Le Mali est une fois de plus secouée par un coup d’état.

J'espère de tout mon coeur qu’une suite favorable pour le peuple sera trouvée et donnée.

Le Mali n’a pas besoin de revivre ce qui s’est passé en 2012.

Que Dieu bénisse notre Maliba et veille sur les maliens — Fatoumata Tounkara (@fatou_mayi) August 18, 2020

Le Président du #Mali Ibrahim Boubakar Keita connu sous le nom d'IBK et son premier ministre ainsi que d'autres haut dignitaires ont été arrêtés dans ce qui semble à un coup d'etat bien organisé. @_AfricanUnion par la voix de @AUC_MoussaFaki condamne cet acte ignoble. pic.twitter.com/SqiPj0SPaH — Ngororano Gad (@Gadnina) August 18, 2020

Football: des joueurs du Wydad touchés par le coronavirus. Le championnat du Maroc fortement perturbé.

#Coronavirus : 5 cas positifs détectés au Wydad Casablanca



Ces contaminations ont contraint le Ligue nationale de football professionnel (LNFP) à reporter le match du WAC face à l’AS FAR de Rabat programmé ce vendredi soir.https://t.co/DyiLI0tsH1 pic.twitter.com/A623wShaEt — Africa Sports (@AfricaTopSports) August 16, 2020

Afrik-foot - WAC Casablanca : 5 tests positifs au coronavirus, le Classico reporté ! https://t.co/fiysXnOvrk pic.twitter.com/bBmHsLoSOK — Afropages (@Afropages) August 14, 2020

Cette #Botola est devenue un pur foyer de #coronavirus. Le MAS KAC IRT Béni Mellal et maintenant le WAC. C’est stupide de maintenir ce semblant de compétition si les équipes sont incapables de protéger leurs effectifs. Il est temps que la @FRMFOFFICIEL prenne ses responsabilités. — Talal Chakir (@Chakirtalal) August 14, 2020

Football toujours: le FC Barcelone a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Néerlandais Ronald Koeman. Réactions.

Ronald Koeman nouveau coach du Barça.



Le communiqué du Club: « La légende blaugrana qui a offert au Barça sa 1ère victoire en LDC, revient. Cette fois-ci, en tant que coach. Le Néerlandais apporte plus de 20 ans d'expérience en tant que manager et 8 trophées sur son CV. » pic.twitter.com/KixAiucFJq — Jean Pierre Etienne (@jpehaiti) August 19, 2020

Koeman a payé de sa poche la clause de libérant de son contrat avec la fédération néerlandaise.



(COPE) — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) August 19, 2020

La conférence de presse de Koeman fait plaisir pour le moment. Mais bon depuis Setien on sait la différence entre les avis en conférence de presse et les décisions. — Kamata (@KamataFCB) August 19, 2020

Koeman: «Il y a des joueurs d'un certain âge, vous pouvez avoir des doutes sur leurs performances, mais il faut toujours les respecter. Il faut chercher ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et si nous devons prendre des décisions, nous les prendrons " — Barca - Côte d’Ivoire (@barca_ivoire) August 19, 2020

[#LaLiga] Koeman : "Tout le monde sait ce que représente le Barça pour moi. Je suis de retour chez moi. Ce ne sera pas facile car il y a une exigence de résultats. Nous allons travailler dur pour récupérer le prestige de notre club."



(CP) pic.twitter.com/Gz3e8vtLHI — MARC sport+ (@Marcsport47) August 19, 2020

Koeman devra avoir un discours sans ambiguïté lors de son intronisation. Les cadres ont échoué à plusieurs reprises.



L’enterrement doit avoir lieu ce soir. Pour le bien de tous. Sinon les bases du projet seront encore plus faibles que sous Setien. — Midou Ly (@midouly_) August 19, 2020

Koeman parle beaucoup trop des jeunes joueurs... pic.twitter.com/NepL2r81H2 — M’ (@YceMkd) August 19, 2020