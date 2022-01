© Copyright : MAP

Kiosque360. Plus un jour ne passe sans que le sujet de la réouverture des frontières ne soit remis sur la table. Aujourd’hui, c’est la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères sur la question qui fait débat. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

«C’est un sujet à débat». C’est en ces termes que Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a répondu aux parlementaires qui le questionnaient à propos de la réouverture des frontières. C’était lundi dernier, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.



Dans son édition du 26 janvier, Al Ahdath Al Maghribia revient sur ce sujet qui fait justement débat depuis plusieurs semaines. En effet, plusieurs centaines de Marocains sont toujours bloqués à l’étranger, alors que la situation sanitaire ne semble pas aussi catastrophique qu’on le craignait. Comme le rappelle également le journal, la polémique enfle depuis quelques jours, d'autant que certains membres de la commission scientifique en charge du suivi de la situation sanitaire se sont clairement positionnés pour une réouverture des frontières. Or, le ministère de la Santé campe sur sa position en recommandant le maintien de la fermeture. Pour Nasser Bourita, donc, la réouverture des frontières est certes importante mais dépend surtout des conditions qui doivent être réunies pour que cela se fasse sans risque pour les citoyens résidents, ainsi que pour ceux qui rentrent au pays.



Répondant vraisemblablement à ceux qui critiquent les mesures plus strictes prises par le Royaume, contrairement à d’autres pays qui ont choisi de garder leurs frontières ouvertes face à la vague Omicron, le MAE insiste sur la souveraineté de chaque pays dans la prise de décisions qui lui semblent les plus opportunes. D’ailleurs, Nasser Bourita n’a pas manqué l’occasion de rappeler que certains pays qui ont rouvert leurs frontières avec précipitation songent déjà à les refermer moins de deux semaines plus tard.



En d’autres termes, résume Al Ahdath Al Maghribia, la réouverture des frontières est bien un objectif que se fixent les autorités, mais elle doit se faire en garantissant la préservation de la santé des Marocains. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères lance un appel à la vigilance. Selon lui, certes, les statistiques relatives à la situation sanitaire sont globalement en amélioration, prouvant une sortie imminente de la vague actuelle de la pandémie. Cependant, il reste des indicateurs inquiétants qui méritent d’être suivis de près, comme ceux des cas graves, voire des décès que continue de provoquer la Covid-19.



Pour rappel, Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, a également été interpellé sur cette question il y a quelques jours. Sa réponse s’inscrit en ligne avec celle de son ministre des Affaires étrangères, indiquant que la réouverture des frontières est un sujet sur la table, et qu’une décision pourrait être prise bientôt.