© Copyright : DR

Le président de la Cour des comptes, Driss Jettou, doit dévoiler publiquement le rapport de 2018 de son organisme devant les deux chambres réunies du Parlement, lors d'une séance plénière prévue le 28 janvier prochain.

"Une séance plénière regroupant les deux chambres du Parlement se tiendra le 28 janvier pour la présentation de ce rapport par Driss Jettou, président de la Cour des comptes, et ce, conformément aux articles 100 et 148 de la Constitution", indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Publié en août 2018, ce rapport fait état d'une série de dysfonctionnements ayant entaché la marche de nombre de départements ministériels et d’organisme publics, dont la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGPAR) et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), tous deux sévèrement critiqués pour leur mauvaise gestion.

Le secteur de la santé publique n'a pas non plus échappé à la vigilance de la Cour des comptes, et ce rapport 2018 consacre un important passage à la formulation de critiques sur la gestion de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) et celle de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM).

Par ailleurs, le Parquet général près les juridictions financières a décidé d’enclencher des poursuites judiciaires envers "114 personnes, en matière de discipline budgétaire et financière".

Le Procureur général du Roi près la Cour des comptes a en outre saisi le Procureur général du Roi près la Cour de cassation – soit le Président du Ministère Public- à propos de huit affaires relatives à des faits de nature à justifier des sanctions pénales, selon un communiqué de la Cour des comptes.