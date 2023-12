COP28: la princesse Lalla Hasnaa représente le roi Mohammed VI au Sommet mondial de l’action climatique à Dubaï

À son arrivée à Expo City Dubaï, la princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, et Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats arabes unis.

Après avoir posé pour une photo de famille avec les chefs d’État et de gouvernement et les représentants des pays participants, la princesse Lalla Hasnaa a rejoint la salle de la conférence.

Les travaux de ce sommet se sont ouverts par les discours du Secrétaire général de l’ONU, du président de l’État des Émirats arabes unis et du Roi Charles III du Royaume-Uni.

Quelque 160 chefs d’État et de gouvernement et représentants des États-parties feront des déclarations nationales sur le traitement des questions liées au changement climatique et les plans de leur pays pour revoir à la hausse les engagements de réduction des émissions, alors que le monde se réchauffe à un rythme sans précédent.

La COP28 constitue une plateforme adéquate pour la réalisation des ambitions climatiques et pour le renforcement du développement durable, au service des intérêts des générations actuelles et futures. Elle offre également l’opportunité pour les États et les parties non-étatiques de consolider leur coopération et de conjuguer leurs efforts en matière d’action climatique.

La conférence marque la conclusion du Bilan mondial, la première évaluation des progrès mondiaux dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris de 2015.