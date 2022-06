© Copyright : DR

Au terme de son séjour à Washington, où il a été reçu par les patrons du FBI et de la CIA, le directeur général de la DGST, Abdellatif Hammouchi, s'est envolé pour Madrid dans le cadre d’une visite de travail de deux jours.

A la tête d'une délégation sécuritaire composée de directeurs et de cadres des services centraux de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, les 16 et 17 juin 2022, une visite de travail à Madrid.



Lors de ce déplacement, Abdellatif Hammouchi a tenu des séances de travail et eu des entretiens avec ses homologues des services de sécurité et de renseignement espagnols.



Les échanges ont porté sur les questions de sécurité d’intérêt commun. Il a également été convenu de l’importance de coordonner les efforts conjoints et de développer les différents mécanismes d'appui et de renforcement de la coopération entre les deux pays, afin d'assurer une réponse résolue aux différents risques et menaces sécuritaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire.

La visite de Hammouchi chez le voisin du Nord intervient au lendemain de celle effectuée mercredi dernier à Madrid par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, au cours de laquelle ce dernier s'est entretenu avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska, qui a mis l'accent sur la coopération maroco-espagnole exemplaire dans les domaines des migrations et de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.