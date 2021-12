© Copyright : marina.diffesa.it

L’exercice naval dénommé ITA-MOR 21, qui s’est déroulé du 10 au 15 décembre 2021, a mobilisé le navire italien Marceglia et la frégate Mohammed VI.

Durant six jours, les forces maritimes marocaines et italiennes ont réalisé une série d’exercices: opérations de vol conjointes avec l’utilisation de l’hélicoptère italien SH-90, simulation d’opérations de sauvetage SAR, opérations MIO (Maritime Interdiction Operation) et VBSS (Visit, Board, Search and Seizure), indique un communiqué du ministère italien de la défense.

Les exercices réalisés ont permis d'améliorer les procédures de communication tactique et de former les équipes du pont et du centre des opérations de combat pour l'utilisation conjointe des meilleures pratiques opérationnelles.

«L'exercice, visant à renforcer la coopération entre l'Italie et le Maroc, a apporté une contribution importante à l'augmentation de l'interopérabilité mutuelle entre les moyens aériens et navals», souligne la même source.

L'événement de formation a été précédé d'une escale dans le port de Casablanca du navire italien Marceglia, où l'équipage a reçu à bord, dans le plein respect du protocole de lutte contre la propagation du COVID-19, la visite de l'ambassadeur d’Italie à Rabat, Armando Barucco.

Au terme de l’exercice, lors d’une deuxième escale au port de Casablanca, la frégate italienne a reçu à bord l’Inspecteur de la Marine Royale et Vice-Amiral, Mostafa El Alami, chef d’État-Major de la Marine marocaine, accompagné de ses équipes.