Coopération Maroc-Côte d’Ivoire: le pont de Cocody inauguré à Abidjan

Cet ouvrage haubané, premier de son genre en Côte d’Ivoire, culmine à plus de 100 m de hauteur et enjambe la baie de Cocody sur 630 m. Portant le nom du président Alassane Ouattara, le pont participe à la résolution de la problématique de la mobilité urbaine et constitue une nouvelle icône pour la capitale économique ivoirienne.

«Fruit de la volonté commune de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, ce nouvel ouvrage d’art est la figure de proue du Projet d’Aménagement de la Baie de Cocody, tel que présenté lors de la visite officielle de Sa Majesté le Roi en Côte d’Ivoire en juin 2015», souligne la société d’Etat marocaine Marchica Med dans un communiqué.

Pour rappel, le projet d’aménagement de la baie se décline en deux phases distinctes, dont la première, en cours d’achèvement, comprend la construction d’infrastructures routières et d’ouvrages maritimes, l’aménagement d’un parc urbain, ainsi que la création de plateformes viabilisées. La seconde phase concernera le développement d’un projet immobilier touristique et de loisirs, précise la même source.

La société Marchica Med, en charge de l’assistance au maître d’ouvrage pour l’exécution du projet, a réalisé les études préliminaires pour la réalisation du pont haubané et a assisté le gouvernement ivoirien pour en assurer le financement auprès des bailleurs de fonds.

À l’occasion de l’inauguration du Pont à haubans Cocody - Plateau, baptisé « Pont Alassane Ouattara », un joyau architectural qui permettra de décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et d’accueillir un trafic journalier de 50 000 véhicules,⤵️ pic.twitter.com/UTZPW2y9fG — Presidenceci (@Presidenceci) August 12, 2023

La cérémonie d’inauguration du nouveau pont de Cocody s’est déroulée en présence d’Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, ainsi que des représentants de la société Marchica Med.

Dans une déclaration à la MAP, M. Kettani a souligné que le projet de la baie de Cocody émane de la vision imaginée, voulue et mise en application par le roi Mohammed VI.

«Vision partagée par le Président ivoirien, l’inauguration du Pont Alassane Ouattara est une date historique qui marque l’achèvement d’un jalon majeur de ce grand projet emblématique de la relation fraternelle entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire», a soutenu le diplomate marocain.