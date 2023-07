Conseil de gouvernement: Abdelaziz El Bouzdaini nommé secrétaire général du département de la Communication

Le Conseil de gouvernement a approuvé aujourd’hui des propositions de nomination à des fonctions supérieures. Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Abdelaziz El Bouzdaini a été nommé secrétaire général du département de la Communication, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau de la présidence du gouvernement, Nada Biaz a été nommée directrice générale de l’École nationale supérieure de l’administration. S’agissant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, El Houssine Yahous a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Abdelmalek Faraj a été nommé directeur de l’Institut national de recherche halieutique, tandis que Nabil Chaouki a été nommé directeur du Laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques.