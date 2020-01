© Copyright : DR

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) continue de procéder à l'écoute des institutions, des partis politiques et des syndicats, afin de recueillir leurs contributions et avis. Voici le programme.

Après avoir échangé avec les représentants de sept partis politiques et syndicats (les 2, 3 et 4 janvier 2020), voici le calendrier des séances et l'ordre de passage d'autres institutions et organisations politiques et syndicales, tel que convenu avec elles, pour les journées du mardi 7 et mercredi 8 janvier:

Mardi 7 Janvier

* 09H00 : Union Constitutionnelle

* 11H00 : Parti du Progrès et du Socialisme

* 15H00 : Mouvement Populaire

* 17H00 : Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux

Mercredi 8 Janvier

* 09H00 : Rassemblement National des Indépendants

* 11h00 : Fédération Démocratique du Travail

* 15H00 : Association des Régions du Maroc

* 17H00 : Parti Authenticité et Modernité.

Les séances d'échange auront lieu au siège de la Commission spéciale sur le modèle de développement, à Rabat.

D'autres séances sont prévues et seront annoncées ultérieurement.