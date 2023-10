Collectivités territoriales: retour à la case tensions et débrayages

La tension persiste pour la deuxième semaine consécutive dans les collectivités territoriales après la décision de la Coordination nationale des titulaires de diplômes et certificats des collectivités territoriales de poursuivre les protestations en menant des grèves nationales le mercredi et jeudi (1er et 2 novembre).

Les contestataires comptent organiser également, ce mercredi à partir de 11 heures, une manifestation nationale devant le ministère de l’Intérieur pour dénoncer «la politique d’atermoiement et d’exclusion conduite par le ministère de l’Intérieur envers le dossier revendicatif des fonctionnaires communaux détenteurs de diplômes et de certificats», rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 1er novembre. La Coordination souligne que les formes de contestation qu’elle entreprend surviennent suite à «l’exclusion des fonctionnaires de leur droit à la régularisation administrative et financière en fonction de leurs diplômes et certificats».

Une source de la Coordination souligne que «la tension qui sévit dans ce secteur est causée par l’absence de dialogue au moment où dans tous les autres secteurs on a opté pour un dialogue social». Les détenteurs des diplômes, poursuit le même intervenant, rejettent le statut élaboré par le ministère de l’Intérieur et «ne l’accepteront qu’après la régularisation des dossiers en suspens».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne qu’en parallèle avec ces actions une coordination syndicale tripartite a été constituée à l’échelle nationale avec la participation de la CDT, l’UGTM et la FDT.

Ce groupement syndical accuse le ministère de l’Intérieur de ne pas répondre d’une manière positive aux revendications des fonctionnaires communaux. Il envisage de mener plusieurs formes de protestation dont une grève générale de 48 heures le mercredi et jeudi, 29 et 30 novembre.

Cette grève sera suivie par des sit-in de protestation devant les sièges des wilayas ainsi qu’une autre grève nationale accompagnée d’une marche nationale centralisée à Rabat dont les dates seront fixées ultérieurement.